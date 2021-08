Đường dây quặng lậu đã 'chọc thủng' hàng rào chống buôn lậu Quảng Ninh như thế nào?

Khoảng 10 giờ ngày 10.9.2020, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 2 xe container biển số 22R - 003.62 và 22R - 001.29 vận chuyển hơn 100 tấn quặng không có giấy tờ và nguồn gốc, núp bóng xuất khẩu giấy cuộn ngay tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh). Vụ việc đã gây rúng động vùng biên.

Điều đáng nói vụ buôn lậu được các đối tượng đưa hàng công khai qua cửa khẩu chính ngạch, sau khi đã thông quan mà lực lượng chức năng vẫn không hề hay biết.

Qua kiểm tra ban đầu, chủ số hàng trên là của Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu An Phát Việt Nam (tại khu đô thị Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông, TP Hà Nội). Để qua mặt lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Móng Cái, doanh nghiệp đã cất giấu hơn 100 tấn quặng trên trong thùng tôn hình trụ ống tròn và ngụy trang thành giấy cuộn ở phía bên ngoài.

Đáng chú ý, khi làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Móng Cái, Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu An Phát Việt Nam đã làm thủ tục mở tờ khai xuất khẩu cho lô hàng trên là giấy carton, dạng cuộn, hàng mới 100% (được áp thuế suất xuất khẩu 0%). Thế nhưng khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện bên trong các lõi giấy trên toàn là chất bột mịn lạ màu đen.

Quá trình kiểm tra kho hàng của doanh nghiệp này tại Bắc Ninh (ở thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, H.Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh còn thu giữ 150.361 kg quặng các loại; 25 tấn giấy, 8 tấn tôn sắt dùng để ngụy trang quặng và nhiều phương tiện, đồ vật, công cụ, máy móc phục vụ việc đóng thùng tôn và đóng gói quặng.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Khắc Vĩnh (35 tuổi, trú tại thôn An Lễ, xã Liên Hoa, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) khai nhận, số quặng trên được thu gom từ các tỉnh Tây Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng… sau đó được đưa về đây tập kết để gia công thành lõi giấy cuộn.

Đến cuối năm 2020, sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án ; khởi tố bị can 17 đối tượng có liên quan. Đáng chú ý, trong số này còn có 1 người Trung Quốc , được xác định chủ mưu vụ án là Wang Xiao Qing (Vương Hiểu Thanh 40 tuổi), trú tại số 3, thôn Hạnh Phúc, thị TT.Thường An, Q.Phú Dương, TP.Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).