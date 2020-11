Đường ‘Nhuệ’ còn đứng ra dàn xếp vụ án nào?

Ngày 3.11, theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm sai lệch hồ sơ vụ án , vụ việc xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an H.Vũ Thư.

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối Hoàng Hồng Hạnh (42 tuổi, là trung tá, Đội trưởng đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an H.Vũ Thư); và Nguyễn Bằng Giang (39 tuổi, là thiếu tá, Phó trưởng Công an xã Song An, H.Vũ Thư).

Vợ chồng Đường “Nhuệ” bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù giam Theo nguồn tin của Thanh Niên, Hạnh và Giang có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến “trắng”, 25 tuổi, ngụ H.Vũ Thư), con nuôi của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và một số người chém anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe ô tô khách 9 chỗ chạy tuyến Vũ Thư, Thái Bình - Hà Nội) đứt cơ, gân 2 tay và 2 chân vào năm 2018.

Theo tài liệu điều ra, sau khi xảy ra vụ việc, Đường “Nhuệ” đã đến nhà anh Hoàng đưa ra mức bồi thường 130 triệu đồng và yêu cầu anh Hoàng không đi giám định, để không bị xử lý hình sự vụ việc. Ngày 22.7.2018, Cơ quan CSĐT Công an H.Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án trên.

Nhận thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tiến hành trưng cầu giám định thương tích của anh Hoàng và kết luận anh Hoàng bị tổn hại sức khoẻ 44%. Qua đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích đối với vụ việc nói trên.

Vợ Đường “Nhuệ” tiếp tục nhận thêm 1 năm 6 tháng tù Ngoài vụ việc trên, Đường “Nhuệ” còn đứng ra dàn xếp một vụ cố ý gây thương tích khác cũng ở H.Vũ Thư.

Cụ thể, vào 23 giờ ngày 9.10.2012, anh Nguyễn Cơ Thạch bị Vũ Đình Kiên (tức Kiên “Khuể”, 36 tuổi), Bùi Tiến Hiệp (tức Hiệp “Thỏa”, 27 tuổi), cùng trú tại xã Tam Quang, H.Vũ Thư và một số đối tượng khác chém gãy xương tay phải, đứt gân tay trái, thấu phổi, dập mắt cá chân phải rồi vứt xuống hố. Anh Thạch sau đó được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đường “Nhuệ” cùng 1 số người đến nhà anh Thạch đề nghị dàn xếp nội bộ với số tiền 230 triệu đồng. Do sợ thế lực của Đường “Nhuệ” thời điểm đó, anh Thạch đã nhận tiền và làm đơn không xử lý hình sự vụ việc, không đi giám định thương tích. Công an H.Vũ Thư sau đó đã quyết định không khởi tố vụ việc anh Nguyễn Cơ Thạch bị chém.

Tuy nhiên, sau khi Đường “Nhuệ” bị bắt vào tháng 4 năm nay, cơ quan chức năng đã vận động những nạn nhân, người liên quan đứng ra tố giác hành vi vi phạm pháp luật của băng nhóm nà nên anh Nguyễn Cơ Thạch đã làm đơn tố cáo vụ việc.

Sau khi nhận đơn, Viện KSND tối cao đã có công văn gửi công an H.Vũ Thư yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao để tiếp tục điều tra. Đến ngày 16.6, Viện KSND tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích, và chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra theo quy định.