Em đâm chết anh ruột vì mâu thuẫn chuyện đất đai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 15 ngày 15.8, ông Đinh Công Đức (55 tuổi) và ông Đinh Công Thành (64 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp, anh ruột của ông Đức) có bàn chuyện bán một căn nhà trên đường Thống Nhất (P.16, Q.Gò Vấp). Sau một lúc trao đổi, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Lúc này, ông Đức dùng dao đâm vào bụng ông Thành khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ông Thành được người dân đưa đi cấp cứu, còn ông Đức tẩu thoát ngay sau đó.

Nhận được tin báo vụ án mạng đâm chết anh ruột, lực lượng chức năng đã xuống phong tỏa hiện trường, lấy lời khai xử lý vụ việc.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ ông Đức. Tại cơ quan công an, ông Đức khai nhận do mâu thuẫn trong việc tranh chấp việc bán nhà nên xảy ra vụ án mạng