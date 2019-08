Đâm chết bạn gái giữa chợ rồi tự sát do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 10.8, thông tin từ Công an thành phố Cẩm Phả cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ giết người xảy ra tại chợ Mông Dương, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, tại chợ Mông Dương xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Chị Chu Thị Vương (31 tuổi, trú tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) đang mua hàng thì bất ngờ bị một nam thanh niên xông đến đâm nhiều nhát từ phía sau. Nạn nhân tử vong tại chỗ, còn hung thủ sau đó bỏ chạy ra cổng chợ rồi tự dùng dao đâm vào bụng mình.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an phường Mông Dương huy động 5 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường và đoạt được con dao trên tay nghi can. Nam thanh niên này sau đó được đưa vào Bệnh viện đa khoa vực Cẩm Phả cấp cứu.

Nghi can giết người được xác định là Lý Sòi Trình (31 tuổi, trú tại thôn Cái Tăn, xã Cộng Hoà, thành phố Cẩm Phả). Trình có 2 tiền án về trộm cắp tài sản và mua bán hàng cấm.

Một lãnh đạo Công an thành phố Cẩm Phả cho biết, nghi can Trình đang bị thương nên chưa thể lấy lời khai. Tuy nhiên, qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do mẫu thuẫn tình cảm. Trình chưa lập gia đình, còn nạn nhân đã từng có một đời chồng.