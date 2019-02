Vụ giết người, cướp của tại cây xăng Đăng Nam: Nạn nhân đang tuổi ăn tuổi lớn

Tại cuộc họp mặt giao ban đầu năm vào sáng 11.2, khi nhắc đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của những ngày đón Xuân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương các lực lượng của Công an tỉnh đã triển khai tốt kế hoạch bảo vệ Tết cho bà con vui xuân.