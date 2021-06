F0 ở Nghệ An khai báo thiếu trung thực: Khởi tố vụ án làm lây lan Covid-19

Sáng 14.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại điều 240 bộ luật Hình sự, để tiến hành điều tra, xử lý người có hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Bệnh nhân là N.T.M (quê xã Sơn Trường, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), là thợ làm tóc tại ở P.Hà Huy Tập, tạm trú tại ngõ 207 (thuộc khối 4, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh).

Bệnh nhân này ngày 5.6 về quê ở xã Sơn Trường (H.Hương Sơn) và có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 ngụ ở xã này. Từ ngày 5.6 đến ngày 11.3, bệnh nhân M. đi lại, ăn uống và tiếp xúc với nhiều người ở TP.Vinh.

Do bệnh nhân khai báo thiếu trung thực, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã phải đề nghị cơ quan chuyên về công nghệ thông tin xác định địa điểm bệnh nhân từng có mặt và cơ quan chức năng đã xác định bệnh nhân này đến một số địa điểm không có trong khai báo của bệnh nhân M.