Nghệ An xuất hiện ca nhiễm Covid-19 có lịch trình phức tạp, khai báo không đầy đủ

Sáng 14.6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19 tại TP.Vinh sau hơn 1 tháng trên địa bàn tỉnh không xuất hiện ca nhiễm mới.

Trước đó, ngày 5.6, bệnh nhân M. về quê ở xã Sơn Phú (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) gặp và tiếp xúc với bệnh nhân N.C.T trước nhà tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú (đứng nói chuyện khoảng 20 phút, không đeo khẩu trang). Sau đó, người này di chuyển từ Hương Sơn ra TP.Vinh làm việc.

Từ ngày 5.6 đến ngày 11.3, bệnh nhân M. đi lại, ăn uống và tiếp xúc với nhiều người ở TP.Vinh.

Do bệnh nhân khai báo thiếu trung thực, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã phải đề nghị cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm bệnh nhân từng có mặt.