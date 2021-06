TP.HCM: 3 ca nghi nhiễm Covid-19 là công nhân ở khu công nghiệp Tân Tạo

Tình hình dịch diễn biến phức tạp tại Q.Bình Tân Trước đó, ngày 12.6, theo thông tin từ ngành công đoàn Q.Bình Tân, do tình hình dịch Covid-19 tại địa bàn P.An Lạc, Q.Bình Tân đang có diễn biến phức tạp do đó, ban Giám đốc Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đã thông báo đến công nhân lao động đang cư trú trên địa bàn P.An Lạc được nghỉ tại nhà sáng 12.6 với số lượng 1.301 công nhân lao động. Riêng đối với các Công ty khác trong khuôn viên Công ty TNHH PouYuen Việt Nam cũng đã cho công nhân lao động nghỉ trong sáng 12.6 gồm: Công ty TNHH DinSen Việt Nam, Công ty TNHH ProKing Tex Việt Nam, Công ty TNHH Chang Yang Việt Nam; Công ty TNHH KaYuen Việt Nam. Ngoài ra, tại Công ty TNHH Tỷ Hùng (địa chỉ tại P.An Lạc, quận Bình Tân; ngành nghề may giày; vốn 100% Đài Loan với tổng số lao động 2.255 công nhân lao động) cũng phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 (đã được đưa đi cách ly tập trung). Tổng cộng cả tòa nhà có 2 trường hợp nghi nhiễm của công ty là 1.759 lao động. Lực lượng chức năng đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung theo quy định.