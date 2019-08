Gần 1.000 ngôi nhà bị ngập lụt trong mưa lũ ở Tây nguyên

Ngày 8.8, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, mưa lớn xảy ra tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông và Đắk Lắk trong những ngày vừa qua đã gây thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, mưa lũ đã làm 2 người chết.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ghi nhận trong ngày hôm nay, 8.8, các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 13 giờ cùng ngày phổ biến từ 10 - 40 mm. Trong đó, nhiều nơi có mưa trên 40 mm như tại Ban Mê Thuột (Đắk Lắk) mưa 46 mm, Liên Khương (Lâm Đồng) mưa 57 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai, 9.8, ở Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông; riêng các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước và Đồng Nai có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất