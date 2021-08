Gắng sống giữa Sài Gòn

Cuối hẻm 106 Trương Văn Thành (P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) có 1 khoảng đất trống. Giữa khoảng trống ấy là 1 túp lều dựng bằng giàn giáo, xung quanh quây bằng tấm ni lông, trên phủ bạt. Diện tích khoảng 2m2.

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Mấy tấm gỗ kê cao, trải vừa chiếc chiếu. Phía trên xếp chăn gối. Phía dưới là xoong nồi chén đũa và 1 cái bếp điện, để nấu ăn hằng ngày.

Túp lều ấy là của anh Phan Bá Thành (53 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Tuyên (47 tuổi), đều ở khối 4, thị trấn Yên Thành, H.Yên Thành, Nghệ An. Năm 2016, do kinh tế gia đình eo hẹp, vợ chồng anh Thành vào miền Nam làm nghề thợ hồ kiếm sống. Lẽo đẽo theo chủ thầu từ khắp các quận huyện trong TP.HCM cho đến các tỉnh lân cận, gia tài của 2 vợ chồng chỉ là chiếc xe máy cũ và bao tải quần áo chăn màn. Nay đây mai đó, bữa ăn hằng ngày là cùng anh em thợ. Giấc ngủ buổi tối là lán trại tạm bợ ngay cạnh công trình, kiêm luôn việc trông coi bảo vệ.

Ảnh: Ngô Trần Hải An

1 tháng rồi 2 tháng, đến giữa tháng 7.2021, vợ chồng anh Thành tiêu đến đồng tiền cuối cùng trong khoản tạm ứng ít ỏi. Không tiền bạc, không hộ khẩu, vợ chồng anh phải đi vay gạo nấu cơm ăn với nước mắm. Thấy cảnh khổ, các hộ dân trong hẻm mang cho từ bịch gạo, chai mắm, dầu ăn và thậm chí còn san sẻ từng bát cơm, khúc cá mỗi bữa trong ngày.

Ảnh: Ngô Trần Hải An

Cuối tháng 7, vợ chồng anh Thành lần mò xin số các nhà xe chạy tuyến TP.HCM - Nghệ An hỏi mua vé về quê, nhưng đều bị từ chối. Mấy ngày đầu tháng 8, anh chị định chở nhau bằng xe gắn máy ra Nghệ An, nhưng 2 đứa con gọi điện ngăn: “Gần 1.500km, người già đang bệnh tật, không chạy xe nổi đâu”. “Con gái thì đã lấy chồng ở quê. Con trai Phan Bá Dương hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở Lữ đoàn 16 pháo binh, Quân khu 4 đầu năm 2020, ra TP.Hải Phòng làm công nhân may ở H.Thủy Nguyên, nhưng giờ dịch bệnh cũng không có việc làm, đang sống cầm chừng trong nhà trọ”, chị Tuyên kể vậy và khóc: “Tôi sống sao đây?!”.