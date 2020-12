Ghen ơi là ghen: Cuồng ghen

Soi chỗ kín tìm “dấu vết ngoại tình”

Đàn ông cũng có người “mắc bệnh” cuồng ghen. Anh C. (ngụ Q.Bình Tân, TP. HCM) lấy được cô vợ xinh đẹp tên T. Do đẹp, nên trước lúc lấy chồng, T. như thỏi nam châm hút các chàng trai. Khi đã chính thức thành vợ chồng, nhưng C. chưa bao giờ thôi nghi ngờ “tình cũ không rủ cũng tới” của vợ. Có tiệc họp lớp buổi tối, T. đi về hơi muộn, thế là C. gây sự. Theo T. kể, ông xã ghen cuồng đến mức soi cả chỗ kín của vợ để xem có gì “bất thường” sau khi đi dự tiệc về muộn không. “Ngày tôi đi sinh đứa con đầu lòng, chồng còn mang theo nhị khúc phục ở bệnh viện. Tôi hỏi mang nhị khúc vô bệnh viện làm gì. Ổng nói, có thằng người yêu cũ nào của tôi tới thăm là xử liền”, T. ngao ngán kể.