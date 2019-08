Ghen tuông vì tin nhắn, sát hại vợ sắp cưới

Ngày 1.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết vừa tiếp nhận nghi can Nguyễn Văn Được (20 tuổi, ngụ xã Kiến Bình, H.Tân Thạnh, Long An) do Công an H.Bến Lức bàn giao để điều tra về hành vi giết người . Trước đó, Được đã đến Công an H.Bến Lức đầu thú, khai nhận đã ra tay sát hại vợ sắp cưới do ghen tuông.