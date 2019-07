Án mạng ở Long An: Bắt khẩn cấp nghi can giết người, cướp tài sản

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 28.6, chủ nhà trọ ở ấp 1B, xã An Thạnh, H.Bến Lức (Long An) phát hiện phòng trọ số 11 do ông Nguyễn Công Tài (51 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Bửu, H.Bến Lức) thuê khóa cửa bên ngoài, mùi hôi thối bay ra nồng nặc. Sau khi mở cửa, mọi người hốt hoảng nhìn thấy nạn nhân đã chết trên nệm đang giai đoạn phân hủy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an H.Bến Lức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả xác định ông Tài bị giết chết, một số tài sản, trong đó có chiếc xe máy biến mất. Căn cứ tài liệu thu thập được, công an tập trung điều tra truy xét làm rõ thủ phạm gây án.

Ngày 1.7, lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi can Võ Văn Liền được thực hiện. Tại cơ quan công an, Liền khai do có nhiều lần gặp trong đám tiệc, Liền và ông Tài quen biết đi ăn uống với nhau. Khoảng 15 giờ ngày 25.6, ông Tài điện thoại rủ Liền đến nhà trọ chơi cho vui. Nếu đồng ý ông Tài sẽ xe lên rước, sau khi về đây ngủ sẽ được cho tiền xài và mua xe để đi làm. Đang buồn chuyện nợ nần, bị vợ chửi, Liền gật đầu đồng ý. Đêm đó hai người đi nhậu rồi về nhà phòng trọ của ông Tài ngủ.

Rạng sáng 26.6, Liển giật mình phát hiện ông Tài không mặc quần áo đang quan hệ tình dục với Liền. Liền lớn tiếng cự cãi, bị ông Tài tát vào mặt Liền. Bị đánh đau, Liền quay sang đè nạn nhân xuống siết mạnh vào vùng cổ đến khi ông Tài tử vong

Sau đó, Liền lấy xe của nạn nhân chạy về nơi ở tại TP.HCM, lúc mở cốp xe nạn nhân có 47 triệu đồng, anh ta lo sợ bị phát hiện đem bán luôn chiếc xe được 8,5 triệu đồng, tổng cộng 55,5 triệu đồng. Số tiền cướp được Liền đem chuộc chiếc xe đã cầm và trả nợ.

Vụ án giết người đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.