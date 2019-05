Phạt chủ quán 'chặt chém' ở Long An hơn 13 triệu đồng

tin liên quan Phàn nàn quán chặt chém, khách bị hành hung, công an xã phải hộ tống khách Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 1.5, anh Nguyễn xuân Quang Minh (38 tuổi) cùng vợ Phạm Thị Cẩm Duyên (35 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) từ Bến Tre về lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ. Do trời chuyển mưa, đi đường xa mệt nên hai vợ chồng ghé vào quán ăn uống Bảo Châu ven QL1, đoạn thuộc ấp 2, xã Nhựt Chánh nằm nghỉ. Khi vợ chồng anh Minh kêu 2 chai nước ngọt, vợ chủ quán đem ra và tính tiền... 60.000 đồng. Thấy giá quá đắt, chị Duyên nói “ bán như vậy chắc khách uống một lần rồi đi luôn ”. Sau khi trả tiền, hai vợ chồng tiếp tục nằm võng nghỉ ngơi. Lúc này, người khách nằm kế bên nói cho biết trước đây quán Bảo Châu từng bán tô hủ tíu đến 100.000 đồng, họ ăn xong rồi chạy đi không kịp. Khi nghe vợ chồng anh Minh và người khách kế bên nói chuyện, vợ chủ quán bước đến lên tiếng cự cãi rồi đe dọa và đuổi ra khỏi quán. Chưa kịp phản ứng, anh Minh bị hai thanh niên lạ mặt nhào đến tấn công làm chảy máu vùng đầu. Lo sợ vì bị hành hung, vợ chồng anh Minh điện thoại báo Công an xã Nhựt Chánh, sau đó hai bên được đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây, 2 người thân của chủ quán thừa nhận hành vi đánh người. Riêng chủ quán cho biết lý do “đàn em” đánh khách, là vì khách thông tin với những người khác về việc quán Bảo Châu bán... "kiểu trên trời", "chặt chém" khách.