Chủ quán 'chặt chém' ở Bến Lức thách thức 'báo công an đi, làm gì tao'

Ngày 5.5, UBND H.Bến Lức ( Long An ) cho biết Công an H.Bến Lức đã có báo cáo ban đầu về vụ quán “chặt chém” Bảo Châu (trên QL1 (đoạn thuộc ấp 3, xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức) hành hung khách và sau đó bị đập phá quán.

Theo đó, chủ quán là ông Trần Văn Ngoan (42 tuổi, quê Tây Ninh) và vợ Lê Thị Kim Huệ (38 tuổi, quê TP.Cần Thơ). Những người tham gia đánh khách là anh em của ruột bà Huệ, hiện đang bán quán nước giải khát gần đó.

Chủ tịch UBND H.Bến Lức đã chỉ đạo công an nhanh chóng điều tra làm rõ, nếu đủ yếu tố hình sự thì khởi tố vụ án.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 1.5, anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi) chở vợ là Phạm Thị Cẩm Duyên (34 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng hai con nhỏ ghé vào quán Bảo Châu để uống nước và trú mưa.

Khi khách kêu 2 chai nước Number One, chủ quán tính tiền 60.000 đồng. Chủ quán và khách sau đó xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Bà Huệ đã điện gọi cho anh em đang bán quán nước gần đó đến “giải quyết”. Khoảng 5 phút sau, có 3 người gồm: Lê Chí Tâm (36 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Minh Cảnh (26 tuổi, ) và Lê Chí Tâm (17 tuổi, cùng ngụ TP.Cần Thơ) có mặt.

Không cần tìm hiểu lý do, Tâm, Trí, Cảnh cùng với Trần Văn Ngoan (42 tuổi, chồng bà Huệ) lao vào đấm đá anh Minh chảy máu đầu. Nạn nhân tri hô, đòi báo công an thì bà Huệ thách thức “báo đi, làm gì tao”.

Công an xã Nhựt Chánh đã có mặt đã đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Sợ khách tiếp tục bị hành hung, công an xã phải sử dụng xe ô tô đưa vợ chồng anh Minh cùng hai con về TP.HCM. Chiếc xe máy cũng được công an chạy đưa về nhà cho anh.