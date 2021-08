Ghi nhận F0 là người đang cách ly tại nhà nhưng đã đi lại, tiếp xúc nhiều người

Chiều 14.8, ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND H.Yên Thành (Nghệ An), cho biết UBND huyện này đã quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn xã Nhân Thành và kỷ luật mức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Sỹ Tùng, Chủ tịch UBND xã này.

Ông Tùng bị kỷ luật do lơ là trong công tác phòng chống dịch , để người đang cách ly tại nhà đi ra khỏi nhà, tiếp xúc với nhiều người và đã bị nhiễm Covid-19.

Ngày 3.8, anh H. đi ô tô từ TP.HCM về Nghệ An (trên xe có 23 người). Ngày 4.8, người này về đến chốt kiểm soát dịch Bến Thủy (TP.Vinh, Nghệ An) và được xe ô tô trung chuyển đón đến Trạm Y tế xã Nhân Thành khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà 14 ngày.

Đêm 13.8, ông Dương Đình Chính, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, đã chủ trì cuộc họp khẩn cùng H.Yên Thành để chống dịch và đánh giá ca nhiễm này có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng do bệnh nhân đã tiếp xúc với nhiều người.