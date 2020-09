Gia cố 'bức tường thép' vùng biên

Xử phạt công dân nhập cảnh trái phép từ Lào Nguyễn Bá Thắng (33 tuổi, ở Nghệ An), lao động tự do bên Lào, vừa bị tổ chốt chặn phòng chống dịch Covid - 19 của Đồn biên phòng Ga Ry (H.Tây Giang, Quảng Nam) phát hiện nhập cảnh trái phép tại khu vực vành đai biên giới thuộc thôn Glao, xã Ga Ry. Lực lượng biên phòng đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và bàn giao Thắng cho Trung tâm y tế H.Tây Giang tổ chức cách ly phòng dịch. Lực lượng biên phòng đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Bá Thắng (33 tuổi, ở Nghệ An) Ảnh: Mạnh Cường Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án “tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép", “đưa hối lộ", tạm giữ hình sự 2 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam . Đồng thời, trục xuất 20 người Trung Quốc về nước. Đây là nhóm người nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam.