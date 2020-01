Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

Ngày 13.1, thông tin từ Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nghi phạm Trịnh Thế Tình (30 tuổi, ngụ tại xã Định Hải, huyện Yên Định, Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Vĩnh Lộc, cuối năm 2014, Tình làm quen với chị N.T.H (ngụ tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc) qua mạng xã hội zalo và facebook.

Trong quá trình nói chuyện qua mạng xã hội, Tình tự giới thiệu là cán bộ công an đang công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk. Sau khi đã lấy được lòng tin, Tình nhiều lần nhắn tin, nói chuyện và viện lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại đang đau ốm, bệnh tật và đi học ở Hà Nội để vay tiền chị H.

Tiếp đó, đến cuối năm 2018, Tình nói mình có 5 lô đất ở thành phố Thanh Hóa có giá trị gần 2 tỉ đồng và muốn sang tên cho chị H. Tin lời Tình, chị H. đã chuyển cho đối tượng này hơn 100 triệu đồng để làm thủ tục chuyển nhượng.

Chưa dừng lại ở đó, khi đã biết rõ các thông tin cá nhân của chị H., Tình dùng 4 số điện thoại khác nhau, giả danh nhiều người gọi điện cho chị H. thông báo chị trúng thưởng xe ô tô, căn hộ ở Quảng Ninh, chuyến du lịch đi 3 nước châu Âu… Do nhẹ dạ, chị H. đã chuyển cho đối tượng lừa đảo này gần 200 triệu đồng để... nhận thưởng nhưng chờ mãi vẫn không thấy được mời đi nhận thưởng.

Khớp nối các thông tin, chị H. nghi ngờ bị Tình lừa đảo nên làm đơn trình báo cơ quan công an. Tính đến khi bị bắt, Tình đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị H. tổng số tiền 400 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.