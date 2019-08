Giả danh CSGT cưỡng đoạt tài sản người vi phạm giao thông

Chiều ngày 4.8, thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự Huỳnh Tấn Phát (24 tuổi, KP.Tân An, thị trấn Tân Phú, H. Đồng Phú, Bình Phước) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 2.8, anh Phạm Đình Cả đang lưu thông trên tuyến đường thuộc P.Tân Thiện (TP Đồng Xoài) thì bị Phát chặn xe, tự xưng là CSGT và hù dọa anh Cả để lấy tiền. Nghi ngờ Phát là công an giả, anh Cả đã báo Công an P.Tân Thiện bắt giữ và bàn giao cho Công an TP. Đồng Xoài xác minh xử lý.