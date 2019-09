Gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác xã đội trưởng đập xe Bộ Công an

Cùng thời điểm đó, ông Châu Hữu Nghị và ông Phạm Công Khanh (dân quân tự vệ của xã Thạnh Phú) lấy xe máy BS 69E1 - 440.17 rời đi. Một lúc sau, 2 người này quay lại, dùng 1 cây gỗ đập bể kính chắn gió phía sau của ô tô 80A - 000.39 đang đậu trước quán ăn. Ngay sau đó, vụ việc được báo đến cơ quan chức năng.

Làm việc với cơ quan chức năng, cả Nghị và Khanh đều khai nhận vào thời gian trên, sau khi ăn tối xong, do xe 80A - 000.39 đậu chắn lối xe của Nghị, Nghị yêu cầu nhóm người đi ô tô dời xe để Nghị dẫn xe ra, nhưng nhóm người này không thực hiện.

Sau đó, cả hai điều khiển xe đến đường Nguyễn Tất Thành (P.8, TP.Cà Mau). Tuy nhiên, vẫn còn ấm ức nên Nghị rủ Khanh nhặt khúc gỗ tràm ở lề đường rồi Nghị chạy xe chở Khanh quay trở lại để Khanh đập cửa kính chắn gió của xe 80A - 000.39.

Sau sự việc xảy ra, UBND xã Thạnh Phú tiến hành đình chỉ công tác ông Nghị và Khanh. Đồng thời, công an vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc, đồng thời trích xuất camera cho thấy xe BS 80A - 000.39 đậu không cản trở xe BS 69E1 - 440.17. Cơ quan công an tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ "đập xe Bộ Công an" để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.