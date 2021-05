Giả khách mua nhẫn cưới rồi cướp giật ở tiệm vàng

Chiều 11.5, Công an P.An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương) bàn giao Trương Hoàng Phúc (20 tuổi, ngụ Kiên Giang) cho Công an TP.Thuận An điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản ở một tiệm vàng thuộc P.An Phú.