Ly kỳ cuộc vây bắt bọn trộm xe của 2 học sinh và ông chủ cửa hàng

Kết quả, ông chủ tiệm cùng người dân bắt giữ, bàn giao 2 nghi can cho công an.

Kể với PV Thanh Niên, anh Hoàng cho biết chiều 17.3 tại cửa hàng điện thoại của anh (đường 30 Tháng 4, P.12, TP.Vũng Tàu) có 2 thanh niên đi xe máy đến bẻ khóa lấy trộm xe máy đang dựng trước tiệm. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Do xe máy có định vị nên anh Hoàng đuổi theo hướng chạy của bọn trộm, nhưng khi đến gần cầu Cửa Lấp (hướng về H.Long Điền) thì định vị bị phá sóng khiến anh mất dấu xe.

Đến tối 29.3, em Trần Vũ Tâm Phúc (học lớp 10) chạy xe máy chở em Nguyễn Ngọc Ánh (học lớp 11, cùng Trường THPT Nguyễn Huệ, TP.Vũng Tàu) trên đường Phạm Hồng Thái (P.7) thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe và mặc bộ đồ giống như 2 nghi can trộm tại cửa hàng anh Hoàng nên bám theo sau. Khi tới một quán phở, người điều khiển xe máy dừng lại để người ngồi sau đi thẳng đến một xe máy dựng trước quán. Phúc quay xe máy lại rồi đứng đối diện bên đường quan sát người đàn ông bẻ khóa xe.

Phát hiện Phúc và Ánh đang nhìn mình, người này lên xe máy cùng đồng bọn bỏ đi. Trong thời gian quan sát, Ánh nhanh trí điện thoại cho anh Hoàng (lúc này đang bán điện thoại cho khách tại cửa hàng khác của mình đường Nguyễn Văn Trỗi, P.4 - PV) thông báo đã tìm thấy 2 người trộm xe của anh.

Đến ngã ba Lê Hồng Phong - Lê Lợi, anh Hoàng dừng xe ở đèn đỏ đón đầu hướng chạy của 2 nghi can trộm. Khoảng 1 phút sau, anh Hoàng phát hiện 2 nghi can đi xe máy chạy từ đường Lê Lợi quẹo ra đường Lê Hồng Phong liền đuổi theo. “Ban đầu tôi chỉ tông nhẹ vào sau xe máy họ nhưng 2 người này không dừng lại mà tiếp tục chạy. Sau đó, tôi quyết định tông tiếp vào 2 người này cho ngã xuống để tri hô”, anh Hoàng kể.

Sau khi bị tông ngã xe, anh Hoàng cùng Phúc và Ánh tri hô cướp nên cả 2 nghi can bỏ chạy. Người dân nghe tiếng tri hô đã hỗ trợ, khống chế tại chỗ 1 nghi can cùng tang vật là xe máy, dụng cụ bẻ khóa, các biển số xe nghi giả. Nghi can còn lại bỏ chạy vào một con hẻm cũng bị người dân truy bắt và bàn giao công an. Cuộc vây bắt với sự cảnh giác cao độ của 2 học sinh và giúp sức của mạng xã hội, công nghệ định vị đã có cái kết vẹn toàn. “Tôi rất chủ động vì khoảng cách lúc đó khá gần, tông nhẹ để bọn trộm ngã ra và sau đó cán lên xe máy để chúng không chạy tiếp”, Anh Hoàng kể lại.