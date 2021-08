Gia Lai: Hai nhóm tông xe, nổ súng giữa TP.Pleiku

Nam thanh niên sau đó lên ô tô bán tải Ford Ranger Raptor BS 81C - 185.97 bỏ chạy ra đường Nguyễn Tất Thành, theo hướng Gia Lai - Kon Tum. Nhóm người đi ô tô Huyndai Santafe liền đuổi bám theo, khi đến trước nhà số 151 Nguyễn Tất Thành thì 2 xe xảy ra va chạm.

Vụ va chạm khiến xe Huyndai Santafe bị hư hỏng nặng phần đầu. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người. Tuy nhiên, những người dân sống ở khu vực nói trên trải quan một phen hoảng sợ vì các nghi can rất manh động, sử dụng súng.

Nhận được tin báo, Công an TP. Pleiku khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, khám nghiệm hiện trường . Hiện công an thu giữ 2 ô tô, một số vỏ đạn và triệu tập các nghi can để xử lý theo quy định.