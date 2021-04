Ẩu đả lúc rạng sáng, 1 người tử vong ở TP.HCM: Bắt giữ nhóm nghi phạm liên quan

Liên quan vụ ẩu đả trên đường Lê Văn Quới (P.Bình Trị Đông) làm nam thanh niên tử vong, ngày 6.4, Công an Q. Bình Tân (TP.HCM) đã bắt giữ nhóm nghi phạm để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Công an đến nơi xảy ra vụ việc để làm rõ ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, vào khuya 4.4, Đ. (25 tuổi, tạm trú Q.Bình Tân) cùng vài người bạn đến quán ốc trên đường Lê Văn Quới (P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân) nhậu.

Trong lúc nhậu, một người trong nhóm của Đ. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi với nhân viên của quán . Vụ việc sau đó được mọi người can ngăn.

Khu vực C. bị nhóm người đuổi đánh gục ẢNH: TRẦN KHA

Đến rạng sáng 5.4, nhóm Đ. tính tiền ra về thì bị nhóm người lạ đuổi đánh trên đường. Đ. bỏ chạy. Một lúc sau, Đ. chở theo nam thanh niên tên C. (23 tuổi, ngụ Q. Bình Tân) quay lại tìm “đối thủ” để đánh nhau.

Tuy nhiên, khi Đ. và C. vừa đến trước quán ốc thì thấy có một nhóm người có cầm theo hung khí xông đến nên cả hai bỏ xe, chạy bộ theo hai hướng khác nhau. Khi biết C. bị thương, Đ. đã đưa bạn vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngay khi nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên cũng như trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, rạng sáng 5.4, người dân nghe tiếng la ó rồi thấy nhóm người rượt đuổi đánh nhau trước quán ốc trên đường Lê Văn Quới (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân).

Sau đó, một nam thanh niên bị nhóm người đuổi đánh chạy sang tuyến đường đối diện quán ốc. Chạy được một đoạn, người này bị đánh ngồi gục trên đường Miếu Bình Đông (P.Bình Hưng Hòa A), trên người dính đầy máu. Người này được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.