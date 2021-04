TP.HCM: Ẩu đả lúc rạng sáng, 1 người tử vong trên đường Miếu Bình Đông

Hơn 12 giờ ngày 5.4, Công an Q.Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ ẩu đả trên đường Lê Văn Quới (P.Bình Trị Đông) làm 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 5.4, người dân nghe tiếng la ó rồi thấy nhóm người rượt đuổi đánh nhau trước quán ốc trên đường Lê Văn Quới (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân).

Sau đó, một nam thanh niên bị nhóm người đuổi đánh chạy sang tuyến đường đối diện quán ốc. Chạy được một đoạn, người nam bị đuổi đánh ngồi gục tại trước nhà số 03 Miếu Bình Đông (P.Bình Hưng Hòa A), trên người dính đầy máu. Người nam này được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Xác nhận với Thanh Niên, một cán bộ điều tra cho biết cơ quan công an đang truy xét nhóm người gây án. Nạn nhân tử vong tên C., 23 tuổi, ngụ Q.Bình Tân. Công an đang khẩn trương lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân.