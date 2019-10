Gia Lai: Hơn 129 căn nhà bị tốc mái do bão số 5

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, trong 12 giờ qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 , kết hợp với không khí lạnh tăng cường gây nên tình trạng mưa to, gió lớn tại nhiều địa phương của Gia Lai.

Cụ thể, nhiều địa phương có mưa to đến rất to từ 30 - 60 mm. Đặc biệt, một số địa phương vùng đông Gia Lai (giáp địa bàn tỉnh Bình Định - PV) có mưa rất to, từ 80 - 140 mm.