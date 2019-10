Dự báo thời tiết hôm nay 31.10.2019: Bão số 5 suy yếu thành áp thấp

Hiện nay, lũ trên các sông Quảng Ngãi đến Phú Yên đang lên nhanh. Mực nước lúc 4 giờ ngày 31.10 trên các sông như sau: sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc 2,36 m, dưới báo động (BĐ)1; sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ 2,94 m, trên BĐ1 0,44m; sông An Lão (Bình Định) tại An Hòa 21,68m, dưới BĐ1 0,32m; sông Kôn (Bình Định) tại Thạch Hòa 5,26 m, dưới BĐ1; sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng 8,13 m, dưới BĐ2 0,37m; trên sông Đakbla tại Konplong 592,81 m, dưới BĐ2 0,19 m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền (Thừa Thiên - Huế); Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang (Quảng Nam); Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây (Quảng Ngãi); An Lão, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh (Bình Định); Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh (Phú Yên); Đắk Glei, Kon Plông, Đắk Tô, Sa Thầy, Ia H’ Drai (Kon Tum); Ia Grai, Chư Prông, Krông Pa, Đắk Đoa, KBang (Gia Lai).

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, đặc biệt là các huyện: Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Tiên Phước, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam); Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Vân Canh, TP.Quy Nhơn (Bình Định); Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, Đông Hòa, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở cấp 1 - 2.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC, có nơi dưới 16oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, có nơi trên 28oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 52 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, vùng núi 15 - 17v, vùng núi cao có nơi dưới 13oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, riêng Thừa Thiên - Huế có mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 68 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC, có nơi trên 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa to đến rất to, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to. các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11; riêng Bình Định, Phú Yên có nơi cấp 9, giật cấp 11; Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10; Ninh Thuận có gió giật cấp 6 - 7. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 3 - 4, riêng Gia Lai, Đắc Lăk đêm có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8. Độ ẩm từ 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội

Có mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.