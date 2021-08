Gia Lai: TP.Pleiku thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chỉ đạo, yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn TP.Pleiku kể từ 0 giờ ngày 28.8 theo Chỉ thị 16; thực hiện kiểm soát, khoanh vùng, thiết lập chốt chặn tại các cửa ngõ giao thông của TP. Pleiku. Thực hiện giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng.

Yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, đi làm việc tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc.

Đường phố Pleiku vắng lặng từ sáng 28.8 Trần Hiếu

Tạm dừng tất cả hoạt động trường học, công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Dừng các hoạt động hội, họp không cần thiết...

Tiếp tục truy vết, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân

Hiện TP.Pleiku có nhiều trường hợp dương tính với Covid-19 từ cộng đồng. Do vậy, thành phố buộc phải có những giải pháp cấp bách để ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng.

Cùng với việc áp dụng Chỉ thị 16, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo TP.Pleiku tiếp tục tranh thủ thời gian giãn cách xã hội, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh khẩn trương truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm để bóc tách các trường hợp F0 (nếu có) và F1 để điều trị và cách ly theo quy định, quản lý nghiêm các trường hợp F2 tại nhà/nơi cư trú, sớm ổn định tình hình và đảm bảo an toàn cho người dân. Có chính sách hỗ trợ thiết thực bằng tiền, lương thực, thực phẩm... để người dân yên tâm ở tại chỗ, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.



UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt công tác an sinh xã hội; đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là khu phong tỏa, cách ly, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; nắm chắc tình hình, xử lý nhanh, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn; xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy Đảng, các cơ quan, địa phương nếu để xảy ra những tình trạng này.

Chủ tịch UBND TP.Pleiku Nguyễn Hữu Quế (đội mũ) đến chợ kiểm tra Trần Hiếu

Trong thời gian TP.Pleiku giãn cách xã hội, các cấp chính quyền cần đẩy nhanh việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhất là cho người lao động bị mất việc làm, người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Trung ương và tỉnh. Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các biện pháp phòng chống dịch ở các doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh.