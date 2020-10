Gia Lai: Tường đổ, đè người dân trong bão số 9

Sáng nay 28.10, Sở GD - ĐT Gia Lai đã có công văn cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học. Do ảnh hưởng của bão số 9 , gió to đã làm cho nhiều cây cối ngã đổ. Một số cây ngã đổ vào xe ô tô đậu bên đường gây thiệt hại không nhỏ cho các chủ phương tiện.

Khoảng 10 giờ hôm nay 28.10, một người dân ở TP.Pleiku đã bị chấn thương trong tình trạng nguy kịch. Nguyên do người này trong lúc chở vợ đi bán rau ở chợ gần đó đã đứng gần bờ tường ở ngã tư Nguyễn Viết Xuân – Lê Thị Riêng, không may tường xây lâu năm bị mưa lớn ngấm nước nên ngã đổ, đè trúng người.

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 28.10, ông Nguyễn Văn Huấn, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây nguyên, cho biết: “Trong 12 giờ qua, khu vực bắc Tây nguyên có nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tại Kon Tum có một số vùng lượng mưa đo được từ 50 - 110 mm, Gia Lai mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, đặc biệt tại thị xã An Khê (Gia Lai) giáp tỉnh Bình Định, lượng mưa hơn 100 mm, gió mạnh cấp 8. Tại TP.Pleiku sáng nay có gió giật cấp 7. Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Tây nguyên, đặc biệt là bắc Tây nguyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to , từ 50 đến hơn 200 mm, gió cấp 6,7 mà có khả năng giật cấp 9,10. Hiện mực nước ở các sông, suối, hồ chưa đang ở ngưỡng an toàn. Dự báo đến 22 giờ tối nay, một số khu vực sông ở bắc Tây nguyên, lũ sẽ ở mức báo động 3. Người dân ở các vùng thấp nên đặc biệt chú ý để di dời, tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc”.