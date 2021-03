Giả mạo văn bản của Văn phòng Chính phủ để tuyển lao động đi Hàn Quốc

Ngày 3.3, đại tá Nguyễn Hữu Lương, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đơn vị đang xử lý đối với Văn phòng đại diện thuộc Công ty Cổ phần Việt TN (trụ sở tại đường Ngô Quyền, P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) về các hành vi giả mạo văn bản của Văn phòng Chính phủ và lôi kéo, tư vấn, tuyển dụng xuất khẩu lao động trái phép.