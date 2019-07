Giải cứu cô gái Cơ Tu bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ

Chiều 16.7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp các ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh giải cứu chị Arâl T.B (27 tuổi, người Cơ Tu, ở xã Aooi, H.Đông Giang, Quảng Nam) bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ. Chị Arâl T.B đã được bàn giao để Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam hỗ trợ đưa về địa phương.

Trước đó, qua tiếp nhận tin báo của Công an H.Đông Giang về nghi vấn một công dân mất tích, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc xác minh, bước đầu ghi nhận nạn nhân mất tích Arâl T.B có dấu hiệu bị lừa bán sang Trung Quốc

Khoảng tháng 4.2012, thông qua mạng xã hội, chị B. quen biết một người đàn ông tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) và được hứa hẹn đưa đi làm việc với thu nhập cao. Sau đó, Tuấn đưa B. đến Lào Cai rồi sang Trung Quốc, bán cho một người Trung Quốc với giá 50.000 tệ (khoảng 170 triệu đồng).

Giai đoạn 2012 - 2018, chị B. bị bán cho một người Trung Quốc làm vợ, sinh 2 người con; tuy nhiên, người này bị thiểu năng trí tuệ, thần kinh không ổn định nên chị thường xuyên bị đánh đập.

Năm 2018, chị B. bỏ trốn, gặp một người đàn ông Trung Quốc khác và lại bị ép làm vợ, tiếp tục bị đánh đập. Gần đây, thông qua mạng xã hội, B. liên hệ được với người thân.

Sau khi xác minh thông tin, Công an tỉnh Quảng Nam báo cáo Bộ Công an cùng phối hợp cơ quan chức năng của Trung Quốc giải cứu nạn nhân an toàn, đưa về Việt Nam.