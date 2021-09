Giải cứu gần 100 người mắc kẹt trong rừng trước khi bão đổ bộ

Trung tá Lê Văn Tư, Trưởng công an xã Hòa Bắc, cho biết hôm 31.8, lực lượng công an xã phát hiện một đoàn 15 người H’rê từ rừng xuống xã Hòa Bắc để đi bộ về quê. Xã Hòa Bắc đã xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Công an xã cũng đề xuất và được Công an TP.Đà Nẵng hỗ trợ một xe khách, cùng cán bộ đưa bà con về bàn giao cho tỉnh Quảng Ngãi cách ly y tế theo quy định. “Tuy nhiên hiện còn 59/97 người mắc kẹt trong rừng muốn về quê, địa phương chưa thể thu xếp được. Những người ở lại nếu tiếp tục làm rừng cũng cần phương án chu toàn hơn”, ông Thái Văn Hoài Nam thông tin.