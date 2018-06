Giải cứu thành công bé trai bị hàng xóm bắt cóc tống tiền

Sáng nay 2.6, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu cho biết, đơn vị này vừa giải cứu thành công bé trai 12 tuổi (ngụ xóm 3, xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu) bị bắt cóc để tống tiền. Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Đức (19 tuổi, ngụ cùng xóm với nạn nhân) để điều tra hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.

ẢNH MAI GIANG Tang vật công an thu giữ

Trước đó, ngày 31.5, chị Trần Thị Liên (ngụ xã Diễn Thắng) gửi đơn trình báo đến công an về việc con trai chị là cháu Lê Hồng Sơn (12 tuổi) bị Nguyễn Văn Đức dẫn đi từ chiều 30.5 vẫn chưa trở về nhà. Gia đình đã tìm nhiều cách liên lạc với Đức nhưng không được.

Sau đó, Đức gửi nhiều tin nhắn qua facebook cho gia đình chị Liên kèm hình ảnh Đức kề dao vào cổ cháu Sơn và yêu cầu gia đình chị phải đưa cho Đức 50 triệu đồng thì mới thả cháu về nhà. Để tránh công an phát hiện, Đức nhiều lần thay đổi địa điểm hẹn nhận tiền.

Cháu Sơn được giải cứu sau hơn 2 ngày bị bắt cóc ẢNH MAI GIANG

Đến sáng 1.6, qua điều tra, Công an huyện Diễn Châu đã phát hiện, bắt được Đức khi nghi phạm này thuê xe taxi chở cháu Sơn tới xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu nhận tiền chuộc. Tại chỗ, công an thu giữ 20 triệu đồng Sơn vừa nhận của gia đình chị Liên. Cháu Sơn được giải cứu an toàn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.