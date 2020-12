Giải cứu thành công nạn nhân bị bắt cóc đòi 4,5 tỉ đồng tiền chuộc

Ngày 8.12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bàn giao 5 người, gồm Trần Anh Tuấn (33 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Trần Văn Tín (30 tuổi), Nguyễn Văn Thuấn (47 tuổi), Nguyễn Xuân Cao (38 tuổi), Mai Xuân Duy (đều ngụ Lâm Đồng) để Công an H.Xuyên Mộc tiếp tục điều tra. Những người này là nghi can trong vụ bắt cóc tống tiền chủ vườn dừa ở xã Hòa Hiệp (H.Xuyên Mộc).

Bắt người giữa vườn dừa của gia đình

Theo thông tin ban đầu, ông T.Q.V (49 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc) có một vườn dừa cho thu hoạch trái nhiều năm nay nên kinh tế gia đình thuộc diện khá giả ở địa phương. Trong nhóm của Trần Anh Tuấn có người quen biết với ông V. nên lên kế hoạch bắt cóc nạn nhân để tống tiền . Nhóm của Tuấn gọi điện hỏi mua dừa trái, hẹn ông V. dẫn đi xem vườn. Khoảng 12 giờ 30 ngày 5.12, ông V. ở trong vườn dừa cùng với vợ thì Tuấn, Tín và 4 người khác đi ô tô biển kiểm soát TP.HCM đến. Nhóm của Tuấn đề nghị ông V. đưa vào giữa vườn dừa để xem số lượng trái trên cây, rồi khống chế, bắt giữ. Cả nhóm trói tay, bịt mắt nạn nhân, đưa lên ô tô chở về hướng Đồng Nai, đi theo QL20 để lên Lâm Đồng.

Duy bị bắt giữ tại Lâm Đồng, được di lý về Công an H.Xuyên Mộc

Chở ông V. đến địa bàn H.Định Quán (Đồng Nai) thì nhóm của Tuấn thay đổi ô tô khác. Lúc này, Tuấn cùng một số người tiếp tục đưa ông V. lên Lâm Đồng, còn những người khác điều khiển ô tô dùng để bắt cóc ông V. trước đó chạy về lại TP.HCM (xe này do Tuấn thuê đi gây án - PV).

Trên đường đi, do có mối quan hệ từ trước nên Tuấn gọi cho Duy nhờ trông giữ ông V. Sau đó, Duy và Thuấn đưa ông V. đến chòi cà phê của Cao (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng). Tại đây, ông V. mới được cởi trói, tháo bịt mắt ra và bị Thuấn, Cao canh giữ.

Tuấn và Tín

Thu giữ “quân phục, quân hàm” từ nhóm bắt cóc

Trong quá trình bắt cóc ông V., Tuấn đã gọi cho bà H. (vợ ông V.) yêu cầu đòi tiền chuộc với số tiền 4 tỉ đồng, sau đó nâng thêm 500 triệu đồng. Sau khi nghe điện thoại của Tuấn, bà H. đã trình báo lực lượng công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát PC02 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công an H.Xuyên Mộc cùng Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an xác định được ô tô và tung tích của các nghi can, lên kế hoạch phối hợp Công an Lâm Đồng, TP.HCM truy bắt các nghi can . Ngay trong ngày 7.12, một tổ công tác bắt giữ Tín, Tuấn trú ở 2 phòng của 2 nhà nghỉ khác nhau tại Q.12 (TP.HCM). Từ lời khai của 2 nghi can này, trinh sát bất ngờ ập vào căn chòi trong rẫy cà phê bắt giữ Thuấn, Cao và giải cứu ông V. an toàn.

Tang vật thu giữ được

Đáng lưu ý, theo C02, trong các tang vật thu giữ của nhóm bắt cóc, ngoài 2 ô tô, 2 roi điện, 7 ĐTDĐ và thẻ ngân hàng, còn có 2 bộ đồ giống quân phục với quân hàm thiếu úy và đại úy. Cơ quan chức năng đang giám định các tang vật này phục vụ điều tra.

Theo nguồn tin của PV, ngày 8.12, ông V. được mời đến Công an H.Xuyên Mộc để ghi nhận lời khai. Trong khi đó, Công an H.Xuyên Mộc và C02 tiếp tục truy bắt những nghi can còn lại.