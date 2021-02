Giải mã gen nam điều dưỡng quê Hải Dương nhiễm Covid-19 để tìm nguồn lây

Theo Công an TP.Hải Phòng, qua điều tra sơ bộ lời khai báo của anh N.V.Q, bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hải Phòng, bệnh nhân này đã từ Hải Phòng về TP.Hải Dương rồi đi H.Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) từ ngày 27.1. Đến ngày 28.1, bệnh nhân N.V.Q từ Hải Dương trở về Hải Phòng

Công an TP.Hải Phòng cho biết, do bệnh nhân hiện đang trong phòng áp lực âm để điều trị Covid-19 nên việc điều tra cần thêm thời gian. Công an TP.Hải Phòng sẽ tiếp tục, đấu tranh làm rõ.