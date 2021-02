Lắm trò khai báo y tế gian dối

Thêm 6 ca mắc Covid-19 tại Hải Dương Ngày 20.2, thông tin từ Tiểu ban điều trị, thuộc BCĐ cho biết, nam BN 60 tuổi mắc Covid-19 tại tỉnh Hải Dương vẫn trong tình trạng nguy kịch, phổi đông đặc do Covid-19 biến chứng gây suy hô hấp tiến triển. Sáng 20.2, BN đã được đặt ECMO (thiết bị tim, phổi nhân tạo). Ngoài ra, còn có BN 1536 (nữ, 79 tuổi, nhập cảnh từ Mỹ) đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng , đã sang ngày điều trị thứ 35, chạy ECMO từ ngày 2.2. Trường hợp rất nặng khác là BN 1823 (ở H.Mê Linh, Hà Nội) tại BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội), đã được can thiệp ECMO ngày thứ 6. Liên Châu Ngày 20.2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 (BCĐ) thông báo ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 mới do lây nhiễm trong nước, tại Hải Dương. 6 ca mắc mới là các bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 2.363 - 2.368 tại VN, đều là F1, đã được cách ly tập trung trước đó tại Hải Dương. Các BN này đang được điều trị tại bệnh viện (BV) dã chiến số 1 và số 2 của Hải Dương. Theo BCĐ, trong số 2.368 BN Covid-19 ghi nhận tại VN từ đầu dịch đến nay, có 1.627 ca đã được điều trị khỏi.