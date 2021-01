Giải quyết xong tranh chấp với Đồng Nai, TP.HCM tái đề nghị công nhận Thạnh An là xã đảo

UBND TP.HCM vừa gửi hồ sơ đề nghị công nhận xã Thạnh An , H.Cần Giờ là xã đảo để Bộ Nội vụ thẩm định trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đề nghị này nhằm phục vụ sự quản lý thống nhất của Trung ương và thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người dân xã Thạnh An.

Thạnh An là một trong 6 xã thuộc H.Cần Giờ , rộng hơn 13.000 ha với 4.512 người dân sinh sống, có lực lượng vũ trang gồm công an, bộ đội biên phòng trú đóng trên đảo. Về vị trí địa lý, xã Thạnh An nằm phía Đông Nam của TP.HCM, được bao bọc bởi sông nước và rừng phòng hộ.Thu nhập người dân ở đây tương đối thấp, hạ tầng chưa đồng bộ nên khi được công nhận là xã đảo thì người dân sẽ được hưởng thêm một số chính sách ưu đãi, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.