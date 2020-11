TP.HCM, Đồng Nai giải quyết xong tranh chấp cù lao Gò Gia, đề nghị công nhận xã đảo Thạnh An

UBND TP.HCM hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận xã Thạnh An là xã đảo trình Bộ Nội vụ và Chính phủ xem xét quyết định; đồng thời chỉ đạo các sở ngành chủ động nghiên cứu, rà soát các chính sách ưu đãi dành cho xã đảo để triển khai, áp dụng kịp thời, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nghị quyết đề nghị công nhận Thạnh An là xã đảo. Ảnh: Nguyên Vũ

Trước đó, năm 2014, HĐND TP.HCM đã có nghị quyết đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vu công nhận Thạnh An là xã đảo của TP.HCM.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2015, Bộ Nội vụ có công văn trả lời giữa TP.HCM và Đồng Nai còn tranh chấp một khu vực là cù lao Gò Gia.

Khi 2 địa phương giải quyết xong tranh chấp thì Bộ Nội vụ sẽ thẩm định hồ sơ xã đảo nói trên và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cù lao Gò Gia Ảnh tư liệu

UBND TP.HCM cho biết ngày 11.6.2020 vừa qua, việc tranh chấp cù lao Gò Gia giữa hai địa phương đã được Chính phủ giải quyết xong, theo đó xác định phần đất này được công nhận thuộc TP.HCM.

Xã Thạnh An là một trong 6 xã thuộc H.Cần Giờ, rộng hơn 13.131 ha với 4.512 người dân sinh sống, có lực lượng vũ trang gồm công an, bộ đội biên phòng trú đóng trên đảo. Về vị trí, xã Thạnh An nằm phía Đông Nam của TP.HCM, được bao bọc bởi sông nước và rừng phòng hộ.