Giám đốc Công an Bạc Liêu làm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an

Sáng 23.10, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đại tá Trần Phong, Phó giám đốc, phụ trách Công an tỉnh Bạc Liêu thay cho đại tá Lê Tấn Tới.

Trước đó, chiều 22.10, tại trụ sở Công an tỉnh Bạc Liêu, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thượng tướng Bùi Văn Nam , Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an

Đồng thời, thượng tướng Bùi Văn Nam cũng trao quyết định phụ trách Công an tỉnh Bạc Liêu cho đại tá Trần Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh.