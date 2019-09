Giám đốc Công an Bắc Ninh Nguyễn Văn Long làm Cục trưởng cảnh sát kinh tế

Ngày 10.9, tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh , đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).