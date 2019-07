Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng: Tội phạm Trung Quốc trốn nã đến Đà Nẵng

Người nước ngoài vi phạm đang tăng

Đại biểu Huỳnh Bá Cử chất vấn, theo báo cáo của Ban Pháp chế HĐND TP tại kỳ họp, tình trạng người nước ngoài trên địa bàn TP vi phạm pháp luật lao động, xuất cảnh, đánh bạc qua mạng có xu hướng tăng lên, trong đó có nguyên nhân chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan, vậy giải pháp như thế nào?

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, người nước ngoài đến địa bàn TP tăng lên rất nhanh. Năm 2017, có khoảng 1,4 triệu người đến tham quan, làm việc tại TP (tăng 43% so với 2016); năm 2018 tăng 93% so 2017; 6 tháng đầu năm 2019 đã tăng thêm nửa triệu người, dự kiến 2019 sẽ tăng khoảng 80%.

Du khách đến Đà Nẵng chủ yếu là du lịch, đa phần là chấp hành đúng pháp luật. Nhưng xuất hiện một số hoạt động vi phạm của người nước ngoài mà chủ yếu là người Trung Quốc tổ chức các đường dây, nhóm để đánh bạc qua mạng tại Đà Nẵng.

Theo ông Viên, cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm, TP đã xử lý trên 300 trường hợp, cộng 6 tháng đầu năm 2019 đã xử lý trên 500 trường hợp.

Người dân đi thuê phòng cho tội phạm Trung Quốc?

“Trong việc này cũng có lỗi, sự tiếp tay của người dân TP. Người dân đi thuê phòng ở, khách sạn, tổ chức đăng ký kinh doanh, tạm trú cho các nhóm người Trung Quốc đánh bạc tại Đà Nẵng. Gần đây, Công an TP phối hợp với Bộ Công an theo sự phối hợp cảnh sát Trung Quốc thì nhiều tội phạm Trung Quốc trốn truy nã bằng cách... trú ẩn tại Đà Nẵng”, ông Viên thông tin.

Không những vậy, Công an TP còn phát hiện nhiều người nước ngoài tham gia cướp tài sản, gây rối, sử dụng ma túy. Về phân cấp quản lý, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành quy chế hoạt động, phân cấp rõ các sở ngành, công an quận huyện về quản lý người nước ngoài. Đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm quy chế này.

“Qua phối hợp với Bộ Công an, Công an TP đã xác lập chuyên án, bắt giữ 35 người thì có 20 người là đối tượng hình sự, trong đó có nhiều tội phạm Trung Quốc bị truy nã. Công an TP đã tiến hành đẩy đuổi. Việc đẩy đuổi cũng rất tốn công sức của lực lượng công an từ việc áp giải, đưa ra biên giới…”, thiếu tướng Viên cho biết thêm.