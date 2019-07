Bắt nhóm người Trung Quốc thuê nguyên khách sạn tổ chức đánh bạc qua mạng

Sáng 11.7, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 10 người Trung Quốc núp bóng nhập cảnh du lịch Đà Nẵng để tổ chức đánh bạc qua mạng.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 5.7, Công an Q.Thanh Khê ập vào khách sạn Phú Lộc (P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê), bắt quả tang 10 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng.

Tang vật thu giữ tại khách sạn gồm 2 máy tính để bàn, 16 máy tính xách tay, điện thoại di động.

Theo điều tra của Cơ quan công an, từ đầu tháng 6.2019, có 8 người Trung Quốc trong số này đến thuê các phòng 301, 401, 402 và 501 của khách sạn Phú Lộc Phát để tạm trú lâu dài. Trong thời gian này, có thêm một số người Trung Quốc đến cư trú; có lúc tổng cộng 11 người Trung Quốc có mặt, làm việc tại khách sạn, thuê 3 người Việt Nam nấu ăn, phục vụ. Từ chỗ chỉ thuê vài phòng, nhóm người Trung Quốc này thông qua người Việt Nam thuê nguyên khách sạn Phú Lộc Phát.

Tang vật thu giữ tại hiện trường - Ảnh: V.T

Qua điều tra, Công an Q.Thanh Khê phát hiện nhóm người Trung Quốc này dùng máy tính nối mạng làm việc suốt ngày đêm; có biểu hiện sử dụng thiết bị công nghệ cao vi phạm pháp luật. Do đó, Công an Q.Thanh Khê lên kế hoạch phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP ngăn chặn, xử lý các hành vi nhập cảnh, tạm trú, hoạt động sai mục đích, vi phạm pháp luật với các biểu hiện núp bóng tổ chức đánh bạc, tội phạm công nghệ cao.

Theo Công an Q.Thanh Khê, hiện đã xác định nhóm người Trung Quốc trên thông qua dịch vụ trên mạng để xin thị thực du lịch vào Việt Nam, nhưng không đi theo chương trình bảo lãnh mà hoạt động trái phép.

Trong nhóm thuê khách sạn Phú Lộc Phát có một người Trung Quốc cầm đầu, chỉ đạo nhóm dùng máy tính tổ chức đánh bạc qua mạng theo hình thức lôi kéo những người Trung Quốc trên mạng tham gia vào các trang web cờ bạc có thưởng.

Nhóm này còn dụ dỗ nhiều người Trung Quốc khác sang Việt Nam gia nhập nhóm, được đào tạo để tham gia đường dây.

Hiện nhóm người Trung Quốc núp bóng nhập cảnh du lịch Đà Nẵng, tổ chức đánh bạc qua mạng này đang được Công an Q.Thanh Khê củng cố hồ sơ xử lý.