Giám đốc sở VH-TT-DL Thanh Hoá lên tiếng về vụ nguyên phó giám đốc bị bắt

Đó là khẳng định của ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch (VH-TT-DL) Thanh Hóa với Thanh Niên sáng ngày 2.7, sau khi cơ quan công an bắt giữ nguyên phó giám đốc và 2 cán bộ thuộc sở này.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng ngày 30.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ ông Lê Văn Nam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa , nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện – Thi đấu thể dục thể thao (HL-TĐTDTT) Thanh Hóa. Ngoài ông Nam, cơ quan công an còn bắt giữ ông Phạm Hồng Minh, Phó giám đốc Trung tâm HL-TĐTDTT và ông Hoàng Trung Thắng, Trưởng bộ môn đấu kiếm (thuộc Trung tâm HL-TĐTDTT Thanh Hóa).