Giám đốc Sở Y tế Long An bị kiện

Ngày 12.7, ông Lê Quốc Dũng, Chánh án TAND tỉnh Long An, xác nhận đã tiếp nhận đơn khởi kiện của bà Trần Thị Ngọc Cúc (ngụ TP. Tân An, nguyên Phó trưởng phòng đăng ký và chứng nhận sản phẩm, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, thuộc Sở Y tế Long An) đối với ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An.

Theo ông Lê Quốc Dũng, người khởi kiện là bà Trần Thị Ngọc Cúc yêu cầu người bị kiện là ông Huỳnh Minh Phúc phải thu hồi Quyết định số 465/QĐ-SYT (do ông Huỳnh Minh Phúc ký ban hành tháng 5.2019) có nội dung hủy Quyết định số 366/QĐ-SYT (do ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An đã ký ban hành tháng 4.2012) có nội dung kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Trần Thị Ngọc Cúc. Bởi, vào năm 2012, Thanh tra chuyên ngành Sở Y tế Long An kết luận bà Cúc có dấu hiệu đã thực hiện hành vi nhận hối lộ số tiền 28 triệu đồng từ một doanh nghiệp sản xuất kem ăn ở H.Cần Giuộc (Long An).

Theo nội dung đơn của người khởi kiện, nếu Quyết định 465/QĐ-SYT được thi hành, thì đương sự là bà Trần Thị Ngọc Cúc "bị xử lý 2 lần đối với 1 hành vi phạm tội".

“Tôi đã phân công thẩm phán xử lý đơn khởi kiện theo quy định. Nhưng, tinh thần là TAND tỉnh Long An sẽ trả đơn khởi kiện của bà Trần Thị Ngọc Cúc, vì Tòa án không có thẩm quyền thụ lý, giải quyết loại đơn hành chính nội bộ ở mức độ này (chỉ thụ lý giải quyết loại quyết định buộc thôi việc). Trường hợp trả đơn mà bà Cúc có khiếu nại, thì TAND tỉnh Long An sẽ họp xét khiếu nại”, ông Lê Quốc Dũng nói.

"Tôi đang chờ TAND tỉnh Long An giải quyết..."

Từ tháng 5.2019, dư luận ở tỉnh Long An lại xôn xao bàn tán câu chuyện liên quan đến việc diễn ra vào cuối năm 2011, khi Thanh tra chuyên ngành Sở Y tế Long An kết luận bà Trần Thị Ngọc Cúc đã nhận “bồi dưỡng” 28 triệu đồng đối với 14 mẫu kem ăn của “cò hồ sơ” là Nguyễn Minh Phi (39 tuổi, ở Bến Tre; công tác tại Viện Vệ sinh Y tế cộng đồng TPHCM) để hoàn tất bộ hồ sơ cho 14 mẫu kem ăn để Công ty Hiệp TNHH Phú đủ điều kiện sản xuất.

Khi sự việc bị phát hiện, cuối tháng 4.2012, Giám đốc Sở Y tế Long An lúc đó là ông Lê Thanh Liêm (hiện đã nghỉ hưu) ký quyết định 366/QĐ-SYT kỷ luật cảnh cáo bà Cúc, thời hạn là 1 năm.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Cúc, cho tại ngoại để phục vụ điều tra hành vi “nhận hối lộ”.

Cuối năm 2017, Viện KSND TP.Tân An truy tố bà Cúc về hành vi nhận hối lộ với khung hình phạt đến 7 năm tù. Ngoài ra, Viện KSND TP.Tân An cũng truy tố “cò” Nguyễn Minh Phi về hành vi “đưa hối lộ”.

Vụ án "rơi vào im lặng" mãi cho đến ngày cuối tháng 5.2019 khi ông Huỳnh Văn Phúc ký Quyết định 465/QĐ-SYT để hủy quyết định kỷ luật cảnh cáo mà bà Cúc đã thực hiện xong đã gần 7 năm trước.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Phúc nói: "Tôi cũng nói luôn là còn nhiều nội dung liên quan đến vụ này vẫn chưa được công bố, dư luận, báo chí chưa biết, và tôi đang chờ TAND tỉnh Long An giải quyết theo trình tự thủ tục”.