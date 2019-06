Quyết định hủy… quyết định kỷ luật hết hiệu lực từ 2013?

Ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An , đã ký ban hành quyết định 465/QĐ-SYT để hủy quyết định kỷ luật một công chức thuộc cấp đã hết hiệu lực từ tháng 4.2013.

Tạo điều kiện để xử lý lần 2 đối với 1 hành vi vi phạm ?

Ngày 13.6, bà Trần Thị Ngọc Cúc, Phó trưởng phòng đăng ký và chứng nhận sản phẩm Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Long An có đơn gửi Báo Thanh Niên phản ánh việc bà bị Giám đốc Sở Y tế Long An ký ban hành Quyết định 465/QĐ-SYT ngày 24.5 về việc hủy bỏ quyết định kỷ luật cảnh cáo bà Cúc (Quyết định số 366/QĐ-SYT ngày 17.4.2012), trong khi bà đã chấp hành xong từ hơn 7 năm qua.

“Quyết định mới đây là để tạo điều kiện cho các cơ quan tiến hành tố tụng TP.Tân An xử lý hình sự về vi phạm của tôi. Trong khi vi phạm của tôi đã được Sở Y tế xử lý bằng quyết định kỷ luật cảnh cáo, và tôi đã thực hiện xong hồi tháng 4.2013”, bà Cúc bức xúc và cho biết đã nộp đơn khởi kiện ra tòa án yêu cầu ông Huỳnh Minh Phúc thu hồi Quyết định 465/QĐ-SYT.

Ảnh: Bắc Bình Quyết định về việc hủy bỏ quyết định kỷ luật công chức của Sở Y tế Long An

Theo đó, tại kết quả Thanh tra của Sở Y tế tỉnh Long An vào tháng 4.2012, vào năm 2011, trong quá trình duyệt tiếp nhận và hướng dẫn làm quy trình bảng xét nghiệm sản phẩm cho 14 mẫu kem ăn của Công ty TNHH Hiệp Phú (trụ sở tại H.Cần Giuộc, Long An), bà Cúc đã trình 13 hồ sơ bảng xét nghiệm giả lên Hội đồng thẩm định của Sở Y tế ký thông qua - hồ sơ đạt. Bà Cúc nhận tổng cộng 28 triệu đồng tiền “bồi dưỡng”, sau đó đã phải trả lại số tiền này.

tin liên quan Quảng Ngãi kỷ luật 50 công chức, viên chức vi phạm pháp luật Cuối tháng 4.2012, Giám đốc Sở Y tế Long An lúc đó là ông Lê Thanh Liêm (hiện đã nghỉ hưu) ký quyết định kỷ luật cảnh cáo bà Cúc, thời hạn là 1 năm, theo quy định tại Khoản 8, Điều 10, Chương III, Nghị định 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành hướng dẫn xử lý kỷ luật đối với công chức.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Cúc, cho tại ngoại, để điều tra hành vi “nhận hối lộ”.

Cuối năm 2017, Viện KSND TP.Tân An ban hành quyết định truy tố bà Cúc về tội nhận hối lộ với khung hình phạt đến 7 năm tù.

Đến ngày 24.5, ông Huỳnh Văn Phúc ký quyết định hủy quyết định kỷ luật cảnh cáo bà Cúc vào 7 năm trước.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vụ án liên quan đến bà Cúc bị kéo dài hơn 3 năm mà không đưa ra xét xử được là do vướng Quyết định 366/QĐ-SYT ngày 17.4.2012.

Vì nếu đưa ra xét xử theo cáo trạng truy tố của Viện KSND TP.Tân An, TAND TP.Tân An sẽ vi phạm nguyên tắc, tức xử lý 2 lần đối với 1 hành vi vi phạm.

Liệu đó có phải là lý do khiến Giám đốc Sở Y tế Long An phải ký quyết định hủy… quyết định kỷ luật hết hiệu lực từ 2013?

Giám đốc Sở Y tế Long An nói gì ?

Cũng theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngày 10.1, Sở Y tế Long An đã có một văn bản phản hồi yêu cầu của Cơ quan CSĐT TP.Tân An liên quan đến vụ án của bà Cúc.

Nội dung văn bản phản hồi có ghi: “Tại Khoản 3, Điều 20, NĐ 34/2011/NĐ-CP quy định sau 12 tháng kể từ ngày kỷ luật cán bộ công chức có hiệu lực, nếu công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, thì văn bản chấm dứt hiệu lực mà không cần có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực. Vì vậy, Sở Y tế không có căn cứ ra quyết định hủy Quyết định 366/QĐ-SYT ngày 17.4.2012 theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An”.

Thế nhưng tại sao chỉ khoảng 4 tháng sau, Giám đốc Sở Y tế Long An lại ký quyết định hủy quyết định kỷ luật đã hết hiệu lực từ trước đó rất lâu?

Ảnh: Bắc Bình Trụ sở Sở Y tế Long An

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Minh Phúc, cho biết “Tôi là thành viên của UBND tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nên ký ban hành quyết định hủy quyết định 336 như một nhiệm vụ phải thực hiện”.

“Nhiệm vụ phải thực hiện” mà ông Phúc nhắc đến có liên quan trực tiếp đến quyết định của UBND tỉnh Long An về việc hướng dẫn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Long An và Công văn số 127 ban hành ngày 24.5.2019 của UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở Nội vụ và Sở Y tế Long An xét xét hủy Quyết định 366/QĐ-SYT ngày 17.4.2012 của Sở Y tế.

‘Treo án’ trên đầu, đủ đường khổ sở

“Hơn 3 năm qua cuộc sống của tôi và gia đình bị đảo lộn nghiêm trọng. Tôi không dám đi đâu khỏi TP.Tân An vì sợ bị cơ quan điều tra triệu tập đột xuất…Tôi sắp chịu đựng hết nổi rồi!”, bà Trần Thị Ngọc Cúc nói.

“Chị Cúc có gặp tôi và nói rằng muốn xin đi làm lại vì quyết định kỷ luật của giám đốc sở trước là tạm đình chỉ công tác. Nhưng tôi xem lại thì quyết định đó tuy là tạm đình chỉ nhưng không ghi thời gian, mặc khác, tôi có hỏi bên Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An thì được trả lời rằng là họ yêu cầu đình chỉ chứ không phải tạm đình chỉ. Tôi có nói với chị Cúc là nên hỏi trực tiếp cơ quan tiến hành tố tụng nào đang thụ lý hồ sơ để được hướng dẫn. Họ hướng dẫn sao thì Sở sẽ làm vậy”, ông Huỳnh Minh Phúc nói.