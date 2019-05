Tạm đình chỉ điều tra nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An

Tối 17.5, Công an TP.Tân An ( Long An ) cho biết, thượng tá Trương Văn Vụ, Phó trưởng Công an kiêm Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT TP.Tân An vừa ký quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An.

tin liên quan Nguyên cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 114 tỉ đồng nhận án tử hình Quyết định nêu rõ lý do tạm đình chỉ bị can, là để có cơ sở giải quyết vụ án cần phải xác định giá của hệ thống camera đã lắp đặt tại gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống camera an ninh thuộc dự án đầu tư xây dựng 4 công trình tòa nhà (Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm giám định pháp y và Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm), do Sở Y tế Long An làm chủ đầu tư năm 2014.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.Tân An định giá các thiết bị hệ thống camera đã lắp đặt tại gói thầu. Đến nay việc định giá vẫn chưa có kết quả, nhưng đã hết thời hạn điều tra, vì vậy quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Trước khi khởi tố vụ án, Hội đồng định giá của tỉnh Long An đã xác định kết quả thiệt hại tài sản do hành vi cố ý làm trái của ông Liêm. Tuy nhiên, 2 lần Cơ quan CSĐT TP.Tân An kết luận chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố, đều bị chính cơ quan này trả lại hồ sơ đề nghị bổ sung, nhưng cuối cùng không làm rõ có thiệt hại hay không.

Theo hồ sơ, đầu năm 2014, Sở Y tế Long An xin chủ trương UBND tỉnh thi công gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tòa nhà 4 cơ quan, toàn bộ giá trị gói thầu 1,92 tỉ đồng, hình thức chỉ định thầu, hợp đồng trọn gói, nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, khi thi công, thiết bị đều không đúng về xuất xứ hàng hóa như hợp đồng đã ký, nhưng ông Liêm vẫn cho lắp, sau đó thanh toán cho nhà thầu 100% giá trị hợp đồng 1,92 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Long An kiểm tra kết luận, quyết toán thừa khối lượng hoàn thành có sự chênh lệch giữa giá trị thanh toán hơn 735 triệu đồng.

Ngày 11.12.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội cố ý làm sai nguyên tắc quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Liêm để phục vụ điều tra. Hai tháng sau, vụ án này được chuyển giao Cơ quan CSĐT TP.Tân An thụ lý theo thẩm quyền.