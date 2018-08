Giam giữ 2 'con nợ' trong nhà suốt 7 ngày để ép trả nợ

Theo thông tin ban đầu, 2 thanh niên (quê Hòa Bình và Bình Định) nợ Lưu Quốc Đoàn (33 tuổi, trú tại khu đường ngang, thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) 1 khoản tiền, đến hạn nhưng không có tiền trả, nên ngày 3.8, Đoàn đã bắt giữ và nhốt cả hai tại nhà, ép phải trả tiền mới thả.

Đến ngày 10.8, lợi dụng sơ hở của người canh gác, 2 thanh niên đã trốn thoát và đến công an xã Ninh Sở gần đó để trình báo sự việc, sau 7 ngày bị giam giữ.

Khi phát hiện 2 con nợ chạy trốn, Đoàn cùng 1 nhóm người mang theo hung khí đi truy tìm nhưng không thấy. Sau khi biết con nợ đã lên trình báo Công an về vụ việc, nhóm đối tượng này đã trốn khỏi địa phương.

Liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Thanh Tuấn, Phó trưởng Công an xã Duyên Thái, cho biết phía Công an xã đã nhận được thông tin từ chiều 10.8, sau khi 2 thanh niên đến trình báo tại trụ sở xã bên. “Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với Công an huyện Thường Tín để truy bắt Đoàn cùng đồng bọn về điều tra, làm rõ”, ông Cường nói.

Thông tin thêm từ người dân cho hay, Đoàn trước đây làm nghề chăn nuôi, nhưng gần đây dính vào chơi bời và chuyển sang cho vay nặng lãi . Khoảng 2 năm trước, cũng có một người cùng xã vay tiền Đoàn nhưng không trả được, phải gán nhà đất cho Đoàn.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín làm rõ.