Giãn cách xã hội Đà Nẵng: Thấy 'sếp' dễ dãi, nhân viên xin nhiều giấy đi đường về phát cho hàng xóm

Sáng 4.8, ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng), ký quyết định xử phạt Hợp tác xã Kinh doanh vận tải AHP - chi nhánh Đà Nẵng 15 triệu đồng, do giám đốc Hợp tác xã (HTX) này ký khống giấy đi đường. UBND Q.Cẩm Lệ cũng xử phạt ông Trịnh Đình T. (nhân viên lái xe HTX Kinh doanh vận tải AHP) 7,5 triệu đồng, về hành vi phát giấy đi đường cho… hàng xóm vượt chốt kiểm dịch.

Cả hai cùng vi phạm trong việc không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, căn cứ khoản 2 điều 14 Nghị định 117 năm 2020 của Chính phủ.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ đêm 31.7, toàn TP.Đà Nẵng giãn cách xã hội , người dân chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết và phải chứng minh bằng giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Lúc 18 giờ ngày 2.8, Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ) nhận được tố giác từ tổ 44 P.Hòa An về việc nhiều người không phải nhân viên doanh nghiệp vẫn có giấy đi đường.

Qua kiểm tra, Công an phường kiểm tra, thu giữ 7 giấy đi đường do HTX Kinh doanh vận tải AHP cấp, đóng dấu HTX và chữ ký giám đốc Nguyễn Tuấn A.

Trong đó, có 6 giấy đi đường ký khống, không ghi thông tin người được cấp; 1 giấy đi đường cấp cho ông Trương Văn C. nhưng qua xác minh ông C. lại không phải nhân viên của HTX AHP.

Tiếp tục điều tra, Công an Q.Cẩm Lệ xác định ngày 2.8, ông Trịnh Đình T. (ngụ P.Hòa An, nhân viên HTX Kinh doanh vận tải AHP) đến văn phòng HTX gặp Giám đốc Nguyễn Tuấn A. để xin cấp giấy đi đường.

Thấy ông Nguyễn Tuấn A. "dễ dãi" đóng dấu và ký khống 1 bản, ông T. còn... xin ký khống thêm 6 bản nữa, tất cả đều để trống thông tin.

Ông T. giữ lại 2 bản để sử dụng, 5 giấy đi đường còn lại cho 5 người hàng xóm để giúp vượt chốt kiểm dịch dễ dàng trong thời gian giãn cách xã hội.