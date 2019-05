Gian lận thi cử: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm cá nhân 'một số việc'

Giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm tại phiên thảo luận sáng 31.5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ cho hay, đổi mới thi, kiểm tra và đánh giá giáo dục là 1 trong 9 nhóm nhiệm vụ mà Nghị quyết 29 của T.Ư đặt ra để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, khắc phục tình trạng 1 năm 3 kỳ thi liền kề, đại học, cao đẳng và tốt nghiệp, rất nặng nề.

Nhận trách nhiệm và thiếu sót một số việc

Thực hiện nhiệm vụ này, Chính phủ giao Bộ GD-ĐT xây dựng đề án với lộ trình đổi mới thi hướng tới kỳ thi chung, vừa lấy kết quả thi tốt nghiệp và căn cứ xét tuyển đại học, cao đẳng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã triển khai kỳ thi, giảm được áp lực, từng bước khắc phục tình trạng nặng nề, hướng tới kỳ thi trung thực. Tuy nhiên, kỳ thi 2018 đã để xảy ra tiêu cực tại một số địa phương, đặc biệt là khâu chấm thi, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Về nguyên nhân, ông Nhạ nói: "Về phía Bộ GD-ĐT, với trách nhiệm cá nhân, tôi là phụ trách ngành xin nhận trách nhiệm và thiếu sót trong một số công việc".

"Một số việc", theo ông Nhạ là việc phần mềm chấm thi trắc nghiệm còn lỗi kỹ thuật dẫn đến một số người xấu lợi dụng làm sai lệch kết quả thi; việc quán triệt quy chế và tập huấn nghiệp vụ ở một số khâu (nhất là khâu chấm thi) ở một số địa phương chưa chi tiết, hiệu quả chưa cao; công tác thanh kiểm tra chưa thực sự sâu sát nhất là khâu chấm thi ở một số địa phương.

Nói về nguyên nhân ở phía địa phương, ông Nhạ cho rằng, ban chỉ đạo thi cấp tỉnh của một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, đặc biệt là công tác chọn cán bộ tham gia thi chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến các đối tượng chủ động thông đồng để kết nối làm gian lận này.

Đề nghị cử tri giám sát để kỳ thi 2019 đảm bảo an toàn

Người đứng đầu ngành giáo dục cũng cho hay, sau khi nhận phản ánh gian lận thì Bộ GD-ĐT đã cử đoàn thanh tra kiểm tra và có văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, làm nghiêm. Thực hiện chỉ đạo này, Bộ GD-ĐT và Bộ Công an đã phối hợp điều tra, xác minh bước đầu đã có được kết quả, các em được nâng điểm đã chấm đưa về điểm thật và những em không đủ điểm vào đại học đã trả về địa phương. Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhiều đối tượng liên quan. "Do tính chất phức tạp của vụ việc đến nay Bộ Công an đang tiếp tục quá trình điều tra và các địa phương đang trong quá trình xử lý theo trách nhiệm của mình. Khi có kết quả điều tra, các đối tượng gian lận sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật. Quan điểm của chúng tôi cũng là nghiêm khắc xử lý và đề nghị các địa phương xem xét cho ra khỏi ngành những cá nhân có con là học sinh, con em có dấu hiệu vi phạm được cơ quan điều tra xác minh", ông Nhạ nhấn mạnh. Ông Nhạ cũng cho biết, để khắc phục tình trạng này, Bộ GD-ĐT đã triển khai một số giải pháp: tăng cường quán triệt quy chế thi, tập huấn thật kỹ; điều cán bộ coi thi và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt, công tác chấm thi Bộ GĐ-ĐT trực tiếp chỉ đạo và giao cho các trường đại học đứng ra phụ trách và phần mềm chấm thi trắc nghiệm được nâng cấp, mã hóa toàn bộ dữ liệu, đánh phách cũng như lắp camera chặt chẽ để giám sát kỳ thi. "Nhân đây, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cử tri giám sát để kỳ thi 2019 đảm bảo an toàn", ông Nhạ nói.

Nhiều việc chưa làm bao giờ, lúng túng, sai sót là khó tránh khỏi

Về vấn đề bạo lực học đường, ông Nhạ cho hay, thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc bạo lực học đường, vi phạm đạo đức nhà giáo, bản thân ông cũng rất bức xúc, và đang tích cực chỉ đạo. Bộ GD-ĐT đã tham mưu Chính phủ ban hành các quy định liên quan tới chống bạo lực học đường và quán triệt toàn ngành để triển khai công việc này.

Về đạo đức nhà giáo, ông Nhạ nói, hiện nay chúng ta có gần 1,5 triệu giáo viên, phần lớn tâm huyết, say mê nghề nghiệp, đóng góp rất tốt cho giáo dục.

"Khi xảy ra sai phạm thì chúng tôi kiên quyết xử lý và kiên quyết đưa ra khỏi ngành những giáo viên sa sút, vi phạm đạo đức nhà giáo. Chúng tôi cũng có nhiều biện pháp tăng cường tuyên truyền, đưa chương trình hỗ trợ giáo viên kỹ năng nghiệp vụ sư phạm để khắc phụ hiện tượng này. Chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền tấm gương nhà giáo tốt", ông Nhạ giải trình.

Trong cuối phần phát biểu, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nói, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29 của T.Ư về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, ông Nhạ thừa nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành giáo dục bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. "Chúng tôi đã nhận thức được, đã có giải pháp và đang kiên quyết để khắc phục dần".

"Sự nghiệp đổi mới giáo dục cần có thời gian, có những đổi mới chưa thể có kết quả ngay được. Lần này, chúng ta đổi mới giáo dục lần này rất căn bản, toàn diện do vậy, có nhiều việc chưa làm bao giờ nên có lúng túng, có sai sót không tránh khỏi. Chúng tôi đã nhận thức được và kiên quyết tiếp thu ý kiến tiếp tục kiên quyết chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác của mình", ông Nhạ kết thúc bài phát biểu.

"Tôi cần bộ trưởng dứt khoát hơn để chấn hưng nền giáo dục nước nhà"

Phần giải trình của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận được nhiều tranh luận của các đại biểu tại nghị trường.

Tranh luận ngay sau phần phát biểu của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang), Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh, nguyên Phó chánh án Tòa án Quân sự T.Ư, cho biết ông rất thông cảm với Bộ trưởng Nhạ, nhưng trong phần giải trình, Bộ trưởng lại chưa đề cập đến giải pháp để giải quyết quyền lợi của các cháu đã bị mất cơ hội do bê bối thi cử vừa qua.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng và các trường có giải pháp gọi lại số các cháu đã bị mất cơ hội vì thí sinh gian lận. “Số loại ra là có, số cháu bị mất cơ hội khi có nguyện vọng vào trường là tính được. Cần có giải pháp này để đảm bảo công bằng cho các cháu học thật nhưng mất cơ hội vì sự kiện vừa rồi”, đại biểu nói. Tiếp đó, đại biểu Thái Trường Giang (Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Cà Mau) cũng tranh luận, cho rằng, theo Bộ trưởng thì cho thấy việc thi 2 chung cũng đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, thực tế không thể hiện như thế. "Tôi đề nghị Bộ trưởng xem xét đánh giá tác động việc gom thi 2 chung này lại và đề nghị giao quyền tự chủ cho các trường đại học để tổ chức thi cử và sản phẩm đầu vào, đầu ra của đại học", đại biểu nói.

Đại biểu tỉnh Cà Mau cũng cho biết, trong bài phát biểu hôm qua (30.5), ông có nêu về bệnh thành tích trong giáo dục tuy nhiên, bộ trưởng không đề cập đến vấn đề này trong bài phát biểu của mình. "Để làm rõ hơn quan tâm của cử tri bệnh thành tích đó theo bộ trưởng có trầm trọng hơn hay không. Tôi cũng cần bộ trưởng có thái độ dứt khoát hơn để chấn hứng nền giáo dục nước nhà chứ không nhận trách nhiệm chung chưng như bộ trưởng vừa phát biểu", đại biểu Giang nêu.