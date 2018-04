Giăng băng rôn tố đường dây 'tiền ảo' lừa 15.000 tỉ đồng

Sáng 8.4, hàng chục người dân kéo đến trụ sở Công ty CP M.T (ở lầu 9 của một tòa nhà trên đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) giăng băng rôn tố cáo công ty này lừa mua tiền kỹ thuật số ( tiền ảo - PV), chiếm đoạt 15.000 tỉ đồng và “cầu cứu” cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo nội dung đơn tố cáo, có 7 người đứng ra thành lập Công ty CP M.T do H.X.V làm chủ và đứng ra điều hành. Công ty này được các công ty iFan (ở Singapore) và Pincoin (ở Dubai, UAE) ủy quyền hợp pháp tại VN, đứng ra tổ chức các sự kiện tại TP.HCM, Hà Nội nhằm huy động vốn từ nhà đầu tư (NĐT).

Cụ thể, nhóm phát triển iFan kêu gọi NĐT mua tiền ảo iFan có giá khởi điểm từ 1 - 1,6 USD kèm theo hứa hẹn mức lãi suất 48%/tháng và thời gian hoàn vốn lâu nhất là 4 tháng. Từ tháng 9 - 12.2017, Công ty CP M.T thuê những nơi sang trọng tổ chức 3 sự kiện lớn (tại TP.Vũng Tàu, TP.HCM, Hà Nội), hứa hẹn, đưa ra nhiều chính sách ưu đãi dành cho NĐT tham gia, như: sẽ liên kết với Chính phủ để NĐT được mua nhà, nhập cư vào Mỹ, các nước châu Âu; thành lập học viện tiền điện tử đầu tiên tại VN; sẽ tiến đến dùng tiền ảo iFan mua vé máy bay giá rẻ, thanh toán tiền điện nước tại VN, cấp thẻ visa tiền điện tử cho mọi người giao dịch…

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm phát triển của Công ty CP M.T phát hành ra hàng chục triệu đơn vị tiền ảo. Để lôi kéo thêm NĐT, Công ty CP M.T đưa ra mô hình kinh doanh đa cấp, nếu NĐT nào giới thiệu thêm 1 NĐT mua tiền ảo sẽ được nhận 8% trên tổng số tiền mà người mới tham gia và hưởng thêm lợi nhuận của các tầng kim tự tháp từ 1 - 8%.

Tuy nhiên, sau khi thu được khoảng 15.000 tỉ đồng của hàng chục ngàn NĐT thì Công ty CP M.T không trả lãi suất, trả thưởng bằng tiền mặt như đã hứa. Công ty M.T chỉ trả bằng chính tiền ảo iFan và tự ý ấn định mức giá 5 USD cho mỗi đơn vị tiền ảo iFan.

Qua xác minh, Công ty CP M.T được thành lập vào cuối tháng 10.2017, ngành nghề kinh doanh: hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu, hoạt động tư vấn quản lý, đại lý, môi giới, đấu giá, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính...

Liên quan vụ việc trên, một cán bộ của Công an Q.1 xác nhận vào thời điểm trên có khoảng 30 người giăng băng rôn tố cáo một công ty trên địa bàn quận lừa đảo số tiền lớn bằng hình thức kinh doanh đồng tiền số. Đến thời điểm này, Công an Q.1 chưa nhận được đơn tố cáo của người dân về vụ việc trên. Tuy nhiên, công an quận vẫn đang tìm hiểu, xác minh vụ việc để tham mưu cho cấp trên xử lý.